2022年の北京冬季五輪、アイスホッケー女子のチェコ戦で、得点を喜ぶ日本の選手たち＝北京（共同）日本アイスホッケー連盟は28日、2026年ミラノ・コルティナダンペッツォ冬季五輪の女子最終予選で、日本が入ったG組の試合について来年2月6〜9日に北海道苫小牧市で行われると発表した。日本は4大会連続5度目の出場を目指す。G組は中国、フランスなどとの総当たり戦で、1位が五輪出場権を獲得する。