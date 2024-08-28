アイドルグループO2のメンバーでこの春に高校を卒業した南みゆか（18）が、およそ1年ぶりの登場だという「週刊プレイボーイ」のオフショットを公開。多くの反響が寄せられている。【映像】南みゆかのセクシーなオフショット（複数カット）バスト90、ウエスト59、ヒップ92という抜群のプロポーションを生かし、高校時代は、「現役JK最強ボディー」と呼ばれ、注目されていた南。卒業後は「現役アイドル最強ボディー」となり、7