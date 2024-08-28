台風10号の接近にともない、トヨタが28日夕方から国内の全ての工場を停止するなど影響が出ています。トヨタは28日午後4時から、国内全ての工場の稼働停止を決定しています。また午後2時現在、NTTドコモ、ソフトバンク、KDDI、楽天モバイルの4社は、鹿児島県の喜界町など一部地域で携帯電話サービスなどが利用できない、または利用しづらい状況だということです。物流では、日本郵便が鹿児島県や大分県、宮崎県、長崎県などの一部地