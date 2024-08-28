Photo: SUMA-KIYO 旅行や出張の際に便利なスーツケースですが、中身を取り出しづらいのがネック。そのため、僕はよく使うアイテムをリュックに入れて別途持っていくようにしていましたが、移動中に使いたいノートPCや壊れやすい貴重品などを入れると、かなり重くなってしまい、背負うのがつらいことも…。スーツケースとドッキング Photo: SUMA-KIYO