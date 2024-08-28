2024世界ロボット大会の人工知能（AI）がエンパワーメントする未来産業・組織発展フォーラムが25日に行われ、その中で北京人工知能標準化研究院が設立された。同研究院の所在地は北京経済技術開発区（北京亦荘）だ。人民日報海外版が伝えた。同研究院はAIの最先端重要技術、業界シーンにおける応用、リスク対策・ガバナンスなどの分野を巡り、チェーン全体にわたる標準化の研究を展開する。基礎的支援と重要技術に焦点を当て、計算