28日（水）、CAR3219フィールドでのイースタン・リーグ、対日本ハム戦。西武の先発投手は井上広輝、対する日本ハムの先発投手は根本悠楓。西武は1回裏、幸先よく先制。岸潤一郎の三塁打などで二死三塁とし、陽川尚将の適時打で1点を挙げた。4回裏、松原聖弥、野村大樹の連打などで二死一・二塁とし、野村和輝の適時打で1点を追加。2対0とした。5回表、井上広輝はランナーは出したものの後続を断ち無失点でこの回を終えた。