俳優の木村拓哉が自身のインスタグラムを更新。非常に強い台風10号を警戒する投稿を行った。「台風の動向が気になりますね…。」と綴り投稿したのは、自撮り写真。モノクロ加工されており、メガネを掛けて心配そうな顔を見せている。SNS上では「まじでキムタクじゃないと許されないレベルでキメ顔」「ちょっと困り顔拓哉も好き」「大きな被害が出ませんように」などの声が上がっている。気象庁によると、非常に強い台風10