気象庁の観測によると、28日午後6時現在、福岡県太宰府市の最高気温は同日午前11時49分に記録した29.3℃で、猛暑日の35℃以上を大幅に下回った。9月中旬並みの気温という。国内の記録を更新していた猛暑日の連続記録は40日でストップした。同市は今夏の通算でも46日観測、昨年の群馬県桐生市に並び、国内の年間最多記録となっていた。