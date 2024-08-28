中国を訪問中の自民党の二階元幹事長らは28日、中国共産党序列3位の趙楽際氏と会談し、中国軍機による領空侵犯について遺憾の意を表明しました。北京を訪れている二階元幹事長らは28日、中国共産党序列3位の趙楽際氏と会談しました。会談で二階氏は、中国軍機による日本の領空侵犯について遺憾の意を表明し、再発防止を強く求めたということです。二階氏「趙委員長からは『中国側は日本の領空侵犯の意図はありません。当局間で適切