気象庁は28日午後4時20分、鹿児島県に高潮特別警報を発表しました。数十年に一度の高潮の恐れがあります。重大な災害に警戒し、命を守るため最善の行動をとってください。自治体からの避難情報にも注意してください。高潮特別警報が発表されたのは鹿児島県の薩摩川内市、いちき串木野市、阿久根市、長島町です。