NPB(日本野球機構)は28日の公示を発表。ロッテは予告先発の唐川侑己投手を登録しました。プロ17年目の唐川投手は今季、4試合21イニングを投げ、2勝0敗、防御率0.86。先発した3試合全てでクオリティスタート（6回以上を投げ自責点3以内）を達成するなど安定した投球を見せています。チームは対戦相手の西武に開幕から15連勝中。勢いそのままにベテラン右腕は16連勝へと導くピッチングができるか、注目されます。一方、前日に先発登