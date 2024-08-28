パレスチナ自治区ヨルダン川西岸地区を移動するイスラエルの軍用車両＝２８日/Jaafar Ashtiyeh/AFP/Getty Images（ＣＮＮ）イスラエル軍が２８日未明、パレスチナ自治区ヨルダン川西岸地区北部の複数の地区に大規模な作戦仕掛け、パレスチナ保健当局によると少なくとも９人が死亡した。イスラエル軍は２８日、西岸地区ジェニンとトゥルカルムで、イスラエル総保安庁（ＩＳＡ）とともに大規模な対テロ作戦を開始したことを確認した