Seunggyu LimCynthia Kim［ソウル２８日ロイター］ - 指数算出会社のＦＴＳＥラッセルは、韓国国債の世界的な国債指数「世界国債インデックス（ＷＧＢＩ）」への採用を９月は見送り、少なくとも６カ月はウォッチリストにとどめる可能性が高い。関係者が２８日明らかにした。関係者は「９月の可能性はそれほど高くない」と述べた。「債券投資収入に対する外国人投資家の免税手続きは改善され、オムニバス口座も開設されたが、