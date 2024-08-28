28日16時20分、鹿児島県薩摩地方に「高潮特別警報」が発表されました。経験したことのないような高潮のおそれがあり、最大級の警戒が必要です。自分の命、大切な人の命を守るため、地元市町村が発表する情報に従って早めに身の安全を確保してください。経験したことのないような高潮のおそれ28日16時20分、鹿児島県薩摩地方に、暴風特別警報と波浪特別警報に続いて「高潮特別警報」が発表されました。鹿児島県では暴風や高波に加え