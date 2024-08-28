ＮＹ原油時間外取引７５ドル台半ばで揉み合い、リビア関連報道には反応薄 東京時間16:11現在 ＮＹ原油先物10 24月限（ＷＴＩ）（時間外取引） 1バレル＝75.57（+0.04+0.05%） ※リビアのサリール油田、生産量を減らしてほぼ全停止状態に＝ロイター