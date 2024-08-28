気象台は、午後4時36分に、大雨警報（土砂災害）を串間市、高原町、西米良村に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】宮崎県・串間市、高原町、西米良村に発表宮崎県では、土砂災害に警戒してください。南部平野部、南部山沿いでは、低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。南部平野部、北部平野部では、高波に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■宮崎市□大雨警報・土砂災害29日夕方にかけて警戒