経済アナリストの森永卓郎さんが、２８日、ラジオ番組に出演し、がん闘病中の自身の状況について語りました。 【写真を見る】【がん闘病】森永卓郎さん「点滴１本・５０万円取られる」「全部自腹」「1ヶ月生きてるだけで、百何十万円」状況明かす森永さんは、番組終盤、来月に発売するという自著の話題に触れ「もうひと稼ぎしますよ」と、発言。司会者が発言について尋ねると、森永さんは「今、点滴1本50万円取られる。全