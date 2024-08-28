ボートレース若松は台風10号接近のため28日の3日目を中止。29日以降の開催を打ち切りにすると発表した。九州では台風の影響で、すでに芦屋ボートが29日の開催を打ち切り、福岡ボートは29、30日の開催中止を決定。佐賀競馬も29日の開催取りやめを発表している。