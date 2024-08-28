【ソウル聯合ニュース】韓国の女優、チョ・ボアさん（３３）が今秋結婚する。所属事務所が２８日、発表した。お相手は一般男性。結婚式はソウル市内で、非公開で行う予定だ。２０１２年にデビューしたチョさんはドラマ「美男＜イケメン＞バンド〜キミに届けるピュアビード〜」「馬医」「モンスター〜その愛と復讐〜」「愛の温度」「九尾狐伝〜不滅の愛〜」「軍検事ドーベルマン」「この恋は不可抗力」などに出演した。著作権者