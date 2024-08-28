気象台は、午後4時34分に、大雨警報（浸水害）を宿毛市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】高知県・宿毛市に発表西部では、低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■宿毛市□大雨警報【発表】・土砂災害29日明け方から29日夕方にかけて警戒（以後も警戒必要）・浸水29日夕方にかけて警戒（以後も警戒必要）3時間最大雨量140mmピーク時間29日昼過ぎ