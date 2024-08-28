台風10号の接近に伴い28日午後4時、臼杵市は市内全域6928世帯35236人に「高齢者等避難」を発令しました。 避難に時間を要する方は安全な場所に避難開始を。自宅が安全な方はその場に留まり身の安全を確保してほしいと呼びかけています。