台風10号接近に伴い、大分県大分市のアミュプラザおおいたでは29日からの休館情報を発表しました。 発表されている情報は以下の通りです。 【アミュプラザおおいた、シティ屋上ひろば】（28日午後4時15分時点） ◆29日定例休館※一部営業を行う店舗はアミュプラザおおいたホームページに掲載◆30日臨時休館※一部営業を行う店舗はアミュプラザおおいたホームページに掲載◆31日未定※30日にアミュプラ