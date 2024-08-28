ＳＥホールディングス・アンド・インキュベーションズはこの日の取引終了後、自社株買いを実施すると発表した。取得上限は４０万株（自己株式を除く発行済み株数の２．２６％）、または１億円。期間は８月２９日から９月１９日まで。 出所：MINKABU PRESS