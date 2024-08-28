クレオは２８日の取引終了後、５月に決めた自己株式の取得枠を拡大すると発表した。取得総数の上限を従来の１５万株から２２万株（自己株式を除く発行済み株式総数の２．６４％）、取得総額を２億円から２億５０００万円に変更する。取得期間は１１月２９日までで変更はない。同社は８月２７日までに、自社株を１４万４８００株（取得総額１億６７０３万５８００円）取得している。 出所：MINKABU PRESS