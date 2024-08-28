28日のTOPIX先物は前日清算値比12.0ポイント高の2692.5ポイントで取引を終えた。テクニカルポイントは以下の通り。 3020.92ポイントボリンジャーバンド3σ 2887.79ポイントボリンジャーバンド2σ 2854.25ポイント一目均衡表・先行スパン1（雲上限） 2821.75ポイント一目均衡表・先行スパン2（雲下限） 2754.67ポイントボリンジャーバンド1σ 2736.35ポイント75日移動平均 26