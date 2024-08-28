28日の東証グロース市場250指数先物は前日清算値比15ポイント安の665ポイントで取引を終えた。テクニカルポイントは以下の通り。 753.83ポイントボリンジャーバンド3σ 706.83ポイントボリンジャーバンド2σ 677.67ポイント200日移動平均 665.00ポイント28日先物清算値 664.64ポイント28日東証グロース市場250指数現物終値 664.50ポイント一目均衡表・先行スパン1（雲