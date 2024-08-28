文化庁は２８日、東京高裁が世界平和統一家庭連合（旧統一教会）に過料支払いを命じる決定をしたことを受け、教団に対し、文部科学省への回答を拒んだ項目について、再び回答するよう督促した。文科省は２０２２年１１月以降、質問権を７回行使し、献金状況などへの回答を要求。教団が１００項目以上で回答を拒否したため、同省が東京地裁に過料を科すよう通知した。