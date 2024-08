TBSの南波雅俊アナウンサーが24日、東京・代々木第一体育館にて開催されたTBS系バラエティ番組『ラヴィット!』の音楽イベント「LOVE IT! ROCK 2024」(ラヴィット! ロック2024)に出演し、B'zメドレーを披露した。「LOVE IT! ROCK 2024」に出演した南波雅俊アナウンサーB'zの大ファンで、『ラヴィット!』でも昨年の「LOVE IT! ROCK」でもB'zの楽曲を熱唱してきた南波アナ。これまで『ラヴィット!』でB'zを歌った回数は275回にもなる