気象台は、午後4時20分に、高潮特別警報を阿久根市、薩摩川内市、いちき串木野市、長島町に発表しました。また大雨警報（土砂災害）を鹿屋市、三島村、東串良町、錦江町、南大隅町、肝付町、中種子町、南種子町に発表しました。【警戒エリアを確認】【高潮特別警報】鹿児島県・阿久根市、薩摩川内市、いちき串木野市、長島町に発表大災害に厳重警戒＜警戒レベル4相当＞【特別警報（暴風、波浪、高潮）】薩摩、大隅、種子島・屋久