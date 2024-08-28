将棋の藤井聡太王位（竜王、名人、王座、棋王、王将、棋聖、22）に渡辺明九段（40）が挑戦する伊藤園お〜いお茶杯第65期王位戦七番勝負は8月28日、兵庫県神戸市の「中の坊瑞苑」で第5局2日目の対局を行っている。注目の一戦は、白熱の終盤戦に突入。藤井王位が制しタイトル防衛を決めるのか、後がない渡辺九段が追い上げを見せるのか。今後の展開から目が離せない。【LIVE】藤井王位VS渡辺九段 終局後の表情（生中継）藤井王位