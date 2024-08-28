大関から陥落し、大相撲秋場所（９月８日初日、東京・両国国技館）では関脇として臨む貴景勝（常盤山）が２８日、東京・板橋区の部屋で行われた朝稽古に参加した。四股や重りを持ちながらのスクワット、腕立てなどの基礎運動で調整。この日の取材対応は控えた。自身のトレーニングの合間には、幕下以下の弟弟子たちが土俵上で行う申し合い稽古にも目を配った。１９３センチの高身長を誇る三段目・隆勝生には、身長を生かす立ち
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 大阪王将ナメクジ裁判が異例展開
- 2. キムタクを大御所扱い 俳優苦言
- 3. 高級マンションで配達員イジメか
- 4. 乱闘騒ぎ 盛山に女優が平手打ち
- 5. 東出の再婚相手 元女優の素顔
- 6. 激怒隣人がモスキート音 子絶叫
- 7. 教え子と性行為 女性教員の主張
- 8. 免許の試験落ちた伊沢 問題悪い
- 9. 東出昌大が再婚「子宝」も報告
- 10. 石田純一の姿に地元民が驚愕
- 1. 安藤美姫 16歳との「その後」
- 2. 歩かされ激怒 車禁止区間だった
- 3. 子に神対応 味の素に称賛相次ぐ
- 4. 電車のおじさん 若者が嫌なワケ
- 5. 台風10号 経験したことない雨に
- 6. 日本郵便 2千通を配達中に放棄
- 7. 63歳教諭 意識ない生徒の胸触る
- 8. 鹿児島に台風による特別警報発表
- 9. 缶ビール放置 7回目の迷惑行為
- 10. 他人に顔を使われ「和食まずい」
- 1. 野田氏警戒「小泉総裁」一番怖い
- 2. 社長室に卓球台? ユニークな会社
- 3. 靖国で落書き 男を中国で拘束
- 4. 兵庫知事「県政を前に進めたい」
- 5. 悠仁さま巡る反対署名1万筆超え
- 6. 小学校で暴力が激増? 驚きの理由
- 7. 介護業界 低給与の本当の原因
- 8. イトーヨーカ堂 茨城から撤退へ
- 9. 大混乱? マイナ保険証に医師警鐘
- 10. 堀井学議員 議員辞職を表明
- 1. 中国のロボット産業「黄金期」に
- 2. 北欧の人気ツアーで観光客が死亡
- 3. 夢見て上京もファンの子妊娠 韓
- 4. テレグラム創業者 子は100人超?
- 5. 露マンションにウ無人機が激突
- 6. 65歳の腹部から30kgの腫瘍 海外
- 7. 性暴力経験の元夫に「会いたい」
- 8. NHKで不適切発言 中国男性帰国か
- 9. 二重整形で眼球と目尻縫合 中国
- 10. アイスランドで「氷の洞窟」崩落
- 1. イトーヨーカ堂 茨城から撤退へ
- 2. ホンダ2代目ヴェゼル 爆売れの訳
- 3. しまむら「カスハラ」で出禁も
- 4. ゲオ好調 TSUTAYAに大差の背景
- 5. 電子ケトル 事故多発で基準変更
- 6. iPhone SE4に関する最新リーク
- 7. セブン買収提案 業界内外で衝撃
- 8. 高級おにぎり大人気 唐揚げと差
- 9. 「バイクのすり抜け運転」違反か
- 10. 妻の復職＝浮気? 異常夫の実態
- 1. Amazonセール目前 iPadも登場へ
- 2. 「最悪のドライブデート」2選
- 3. 知らないと損 YouTubeの便利機能
- 4. Amazonセール目前 注目商品は?
- 5. ろうきん騙るフィッシング 注意
- 6. iPhone16発表か 生成AIの搭載も
- 7. Apple 9月9日に新型iPhone発表か
- 8. 8/28の注目商品が最大67％オフ
- 9. Chromeの情報窃取する攻撃確認
- 10. バナナ 実は過去に絶滅していた
- 1. バド東野有紗が結婚 現コーチと
- 2. 大谷がメジャー球団買収? 憶測
- 3. 大谷より「価値高い」暴論が炎上
- 4. 静岡の航空会社に吹いた「神風」
- 5. 始球式で147キロ 謎の右腕に騒然
- 6. 試合中の心停止…27歳選手が死去
- 7. 久保 怒りのパフォを監督に謝罪
- 8. 佐々木朗希 再びロッテ退団望む?
- 9. 「今季最悪のストライク」米呆れ
- 10. 47億円の新戦力 6分で負傷の悲劇
- 1. キムタクを大御所扱い 俳優苦言
- 2. 東出の再婚相手 元女優の素顔
- 3. 乱闘騒ぎ 盛山に女優が平手打ち
- 4. 激怒隣人がモスキート音 子絶叫
- 5. 東出昌大が再婚「子宝」も報告
- 6. 免許の試験落ちた伊沢 問題悪い
- 7. 石田純一の姿に地元民が驚愕
- 8. 「なかよし」入手困難で異例措置
- 9. 石田&東尾 11歳長男が全国3位に
- 10. 東出の代役に「まさかの人物」
- 1. 風呂上り 全裸覗かれ即引っ越し
- 2. 夫婦関係壊す 言うのNGの禁句4選
- 3. 猛暑日にテラス案内…店員に唖然
- 4. グラビア撮影中…18歳で白血病
- 5. イロチ買いマスト UNIQLOの名品
- 6. 舐めた態度の新人黙らせた一言
- 7. 100回着回したい しまむら万能服
- 8. 息子からタレコミ 夫のW不倫発覚
- 9. 意外とコレが効くんです♡マンネ…
- 10. 最後の1個注文 店員の仰天行動