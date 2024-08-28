大関から陥落し、大相撲秋場所（９月８日初日、東京・両国国技館）では関脇として臨む貴景勝（常盤山）が２８日、東京・板橋区の部屋で行われた朝稽古に参加した。四股や重りを持ちながらのスクワット、腕立てなどの基礎運動で調整。この日の取材対応は控えた。自身のトレーニングの合間には、幕下以下の弟弟子たちが土俵上で行う申し合い稽古にも目を配った。１９３センチの高身長を誇る三段目・隆勝生には、身長を生かす立ち