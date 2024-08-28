◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―阪神（２８日・横浜）阪神・岡田彰布監督が試合前練習中に石井と桐敷に何やら説く場面があった。三塁ベンチから出て外野の芝で調整する両投手に近づき約３分間、話し込んだ。石井は２戦連続３失点。前日２７日のＤｅＮＡ戦では１点ビハインドの７回にリリーフ登板し、３本の長短打を浴びるなど精彩を欠いた。２人は今季、フル回転でブルペンを支えてきた阪神に欠かせない戦力。残り２５試合も