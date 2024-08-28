平松食品は、「青空フードマルシェ」を2024年9月14日(土)に開催します。 平松食品「青空フードマルシェ」  ■青空フードマルシェ開催場所、時間詳細について開催場所 ：平松食品、美食倶楽部所在地 ：〒441-0155愛知県豊橋市梅藪町字折地2-1連絡先TEL：0532-31-0301時間 ：9時〜11時(イベント以外の時間も通常通り営業) 平松食品は、「青空フードマルシェ」を2024年9月14日(土)に開催！「青空フード