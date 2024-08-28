NEXCO東日本北海道支社は、対象期間中にETC車載器を搭載しセットアップした方限定で北海道内の高速道路が定額で乗り放題となるドラ割「北海道観光ETCはじめてパス」を、8月20日(火)より販売中です。 NEXCO東日本北海道支社「北海道観光ETCはじめてパス」  NEXCO東日本北海道支社は、対象期間中にETC車載器を搭載しセットアップした方限定で北海道内の高速道路が定額で乗り放題となるドラ割「北海道観光ETCはじめて