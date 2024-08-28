＝LOVE・佐々木舞香が８月３０日発売の「blt graph.vol.105」（東京ニュース通信社）の表紙、巻頭を飾った。 【写真】表紙を飾った佐々木舞香の美麗ショット 絶対的な美しさと圧倒的な透明感でデビュー7周年を彩る佐々木舞香。発売中の１７作目のシングル「絶対アイドル辞めないで」ではセンターを務めており、初登場の同誌で１8ページに渡り、その魅力を解放した。 巻頭グラビアでは、佐々木の