土のうを持ち帰る住民 台風10号の接近に備えて、岡山県倉敷市では、住民に土のうを配っています。 倉敷市は28日と29日、市内8カ所で土のうの配布を行っています。倉敷市児島小川の公園にも朝から地元の住民が訪れ土のうを持ち帰っていました。 （訪れた人は―）「（家で）銭湯をやっているから、ボイラーが濡れないようにやってしまおうと思って。海のそばじゃから。（Q.台風が来るといつも？）いや、初めて