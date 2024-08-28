【AFP＝時事】自転車ロードレース、ブエルタ・ア・エスパーニャ（Vuelta a Espana 2024）は27日、第10ステージ（ポンテアレアスからバイオナ、159.6キロ）が行われ、チーム・ビスマ・リースアバイク（Team Visma | Lease a Bike）のワウト・ファン・アールト（Wout van Aert、ベルギー）が優勝を飾り、初出場にして区間3勝目を挙げた。ファン・アールトは、グルパマ・FDJ（Groupama-FDJ）のカンタン・パシェ（Quentin Pacher、フ