【AFP＝時事】世界知的所有権機関（WIPO）が27日に発表した世界の「科学技術（S＆T）クラスター」ランキングで、東京−横浜（京浜）エリアが例年に続きトップを維持した。中国の深セン（Shenzhen）−香港−広州（Guangzhou）エリアも引き続き2位。3位には韓国ソウルを抜いて北京が浮上した。特許とイノベーションを扱う国連（UN）機関であるWIPOは毎年、「グローバル・イノベーション・インデックス（GII）」で、特許出願と科