『ラブ トランジット』シーズン2が8月22日よりPrime Videoで配信された。昨年配信されたシーズン1は大きな話題となった。同作品は、CJ ENM系列の韓国コンテンツ配信サービスTVINGのオリジナルシリーズである人気恋愛リアリティ番組『환승연애(乗り換え恋愛)』のフォーマットを元に制作。シーズン1では、スタジオMCを務めた女優の松岡茉優やお笑いコンビEXITはもちろん、指原莉乃や柏木由紀といった著名人