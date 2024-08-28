香港エクスプレス航空は、日本発着香港線を対象に、2名以上の予約で片道運賃が無料となるセールを8月28日から30日午前0時59分まで開催する。名古屋/中部・福岡・沖縄/那覇〜香港線のマックス運賃の往復予約が対象となる。搭乗期間は9月1日から10月31日まで。売り切れ次第終了する。燃油サーチャージや諸税は別途必要となる。マックス運賃には、機内に7キロ以内の荷物を持込ができるほか、32キロまでの受託手荷物1個が含まれている