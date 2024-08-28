「『森彦の時間』豆 森彦ブレンド」味の素AGFは、「森彦の時間」シリーズから、「『森彦の時間』豆 森彦ブレンド／マイルドブレンド」2品種を9月2日から発売する。「森彦の時間」シリーズは「北海道珈琲店 森彦」を運営するアトリエ・モリヒコ監修のもとに開発した。2019年9月に発売以降、シリーズ累計出荷数300万袋（5月末現在 ホームタイプ）を突破し、多くの人に好評を得ている。昨今レギュラーコーヒー飲用者の中でも豆の種類