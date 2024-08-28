お笑いタレントの野沢直子が26日に自身のアメブロを更新。長い列に20分ほど並んで購入した品を公開した。この日、野沢は「仕事の収録が終わり、、、今年こそはこれ買おうと思ってた」と切り出し「前回は長蛇の列に心が折れたけど、今回はあきらめない」とコメント。「今回も列は長かったけどー。20分くらい並んで買えたかな」と大阪名物『551蓬莱』の豚まんを購入できたことを写真とともに明かした。続けて「新幹線の中で食べる、