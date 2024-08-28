パリオリンピックのスポーツクライミング女子ボルダー＆リードで4位入賞した森秋彩が、27日放送の日本テレビ系『踊る！さんま御殿!!』（毎週火曜後8：00）にゲスト出演した。【写真】森秋彩に心のホールドをつかまれた明石家さんまオープニングではゲスト席におらず、明石家さんまは「森さん、いない！」とツッコミ。その後、羽田空港から駆けつけた森は「今（日本に）着きました。きのう連絡が来て、さんまさんにも会えるみ