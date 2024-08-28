ロッテ・佐々木朗希（２２）のメジャー移籍について米国ではさまざまなウワサが飛び交っている。そんな中、スポーツ専門局ＥＳＰＮのジェフ・パッサン記者が２７日（日本時間２８日）に「ＭＬＢフリーエージェントプレビュー」と題した今オフのＦＡ戦線の特集記事を掲載。ヤンキースのファン・ソト外野手（２５）やオリオールズのコービン・バーンズ投手（２９）ら大物選手に続き「最大の好奇心・佐々木朗希」と?令和の怪物?を