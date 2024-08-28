◆セ・リーグ【出場選手登録】▽阪神村上頌樹投手▽中日小笠原慎之介投手【同抹消】▽阪神伊藤将司投手▽中日石垣雅海内野手◆パ・リーグ【出場選手登録】▽ロッテ唐川侑己投手▽西武元山飛優内野手▽西武長谷川信哉外野手【同抹消】▽ロッテ小島和哉投手▽西武野村大樹内野手▽西武岸潤一郎外野手