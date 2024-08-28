気象台は、午後4時13分に、大雨警報（浸水害）を姫路市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】兵庫県・姫路市に発表南部では、28日夕方まで低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■姫路市□大雨警報【発表】・浸水28日夕方に警戒1時間最大雨量40mm