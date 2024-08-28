長崎県防災ポータル（避難情報・避難所情報） （28日13時現在） 【浜屋百貨店】 28日 通常通り営業予定 29日以降 28日夕方決定 【アミュプラザ長崎本館・新館・】長崎街道かもめ市場】 28日 通常営業 29日 休館 ※但し 一部店舗は営業予定(公式ホームページで確認可能) 30日 29日夕方に決定 【みらい長崎ココウォーク】 28日 通常営業 29日以降 現在協議中 ※ビアガーデンは28日29日休