長崎県防災ポータル（避難情報・避難所情報） （28日16時現在） 【長崎電気軌道】 29日 終日運転見合わせ 【JR九州】 ・長崎本線（長崎ー肥前浜） 29日 始発から本数減らし12時頃から終日運転見合わせ 30日 始発から運転見合わせの可能性あり ・大村線（諫早ー早岐） 29日 終日運転見合わせ 30日 始発から運転見合わせの可能性あり ・佐世保線（佐世保ー江北） 29日 終日運転見合わせ 30日