阿久根市で75歳の妻の首を手で絞め殺害したとして、77歳の夫が逮捕されました。 殺人の疑いで逮捕されたのは、阿久根市大川の無職・牧正夫容疑者(77)です。 阿久根警察署によりますと、牧容疑者は27日夜、自宅で、同居する妻・みい子さん(75)の首を手で絞め、殺害した疑いです。 27日午後11時ごろ、親族からの「首を絞められて意識がない」との119番通報を受け駆けつけた消防が発見したもので、みい子さんは搬送先の病院で、死