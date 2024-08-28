【これからの見通し】きょうは目立った経済統計発表なし米半導体決算に視線 きょうは目立った経済統計の発表は予定されていない。主要国に関しては、フランス消費者信頼感指数（8月）、ユーロ圏マネーサプライＭ３（7月）、トルコ貿易収支（7月）、米ＭＢＡ住宅ローン申請指数（08/17 - 08/23）などが発表される。あとは、イスラエルの政策金利、ロシアの失業率（7月）と鉱工業生産（7月）など。 米